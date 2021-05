Miss Universo, vince Andrea Meza (Di lunedì 17 maggio 2021) Andrea Meza è Miss Universo 2021. La modella messicana è la donna più bella del mondo. Ecco chi è. ROMA – Andrea Meza è Miss Universo 2021. A distanza di due anni (il 2020 la cerimonia è saltata per la pandemia), è stata eletta la nuova donna più bella del mondo. Il titolo è andato alla modella messicana con una laurea in ingegneria del software. “Sono così onorata – il suo primo commento, riportato dal Corriere della Sera – di essere stata selezionata tra le altre 73 donne fantastiche . Indossare questa fascia per me è un sogno che si avversa e spero di servire il mondo attraverso la mia difesa dell’uguaglianza nei diritti . Per me la bellezza è presente anche nello spirito, nei nostri cuori e nel modo in cui ci comportiamo e non solo nel modo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021)2021. La modella messicana è la donna più bella del mondo. Ecco chi è. ROMA –2021. A distanza di due anni (il 2020 la cerimonia è saltata per la pandemia), è stata eletta la nuova donna più bella del mondo. Il titolo è andato alla modella messicana con una laurea in ingegneria del software. “Sono così onorata – il suo primo commento, riportato dal Corriere della Sera – di essere stata selezionata tra le altre 73 donne fantastiche . Indossare questa fascia per me è un sogno che si avversa e spero di servire il mondo attraverso la mia difesa dell’uguaglianza nei diritti . Per me la bellezza è presente anche nello spirito, nei nostri cuori e nel modo in cui ci comportiamo e non solo nel modo ...

