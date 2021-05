Miss Universo è la messicana Andrea Meza (FOTO). Miss Birmania denuncia il colpo di Stato nel suo Paese

(Di lunedì 17 maggio 2021) La, stata incoronata ierinel corso di una cerimonia negli Stati Uniti in cuihato ildidell esercito nel suo. L edizione ...

La cerimonia si è svolta in Florida, dopo che l'edizione 2020 era stata cancellata a causa della pandemia di coronavirus. La vincitrice èMessico: la 26enne ha battuto le finaliste brasiliana e peruvianaLa messicana, Andrea Meza, stata incoronata ierinel corso di una cerimonia negli Stati Uniti in cuiBirmania ha denunciato il colpo di Stato dell esercito nel suo Paese. L edizione 2020 diera stata cancellata a ...La messicana, Andrea Meza, è stata incoronata ieri Miss Universo nel corso di una cerimonia negli Stati Uniti in cui Miss Birmania ha denunciato il colpo di Stato dell’esercito nel suo Paese. L’edizio ...HOLLYWOOD - La nuova Miss Universo 2021 è la messicana Andrea Meza. Viene da Chihuahua, nella vita si occupa di software e ha 26 anni. Sul podio anche miss Brasile e miss Perù. A presentare la serata ...