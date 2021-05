Miss Universo 2021, “ci stanno uccidendo come animali”: la denuncia della reginetta di bellezza della Birmania fa il giro del mondo (Di lunedì 17 maggio 2021) È la messicana Andrea Meza Miss Universo 2021, incoronata ieri 16 maggio in Florida. Tuttavia a far parlare è Thuzar Wint Lwin, rappresentante del Myanmar (noto in passato con il nome di Birmania), la quale ha denunciato il sanguinoso colpo di stato militare che nel suo Paese ha causato quasi 800 morti e oltre 4 mila arresti. “Pregate per Myanmar” recitava il cartello con cui giovedì scorso si era presentata al National Costume Show. come riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, durante il video di presentazione, la reginetta di bellezza ha richiamato l’attenzione sul dramma che sta vivendo il suo Paese: “stanno uccidendo la nostra gente come animali. Dov’è l’umanità? Per favore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) È la messicana Andrea Meza, incoronata ieri 16 maggio in Florida. Tuttavia a far parlare è Thuzar Wint Lwin, rappresentante del Myanmar (noto in passato con il nome di), la quale hato il sanguinoso colpo di stato militare che nel suo Paese ha causato quasi 800 morti e oltre 4 mila arresti. “Pregate per Myanmar” recitava il cartello con cui giovedì scorso si era presentata al National Costume Show.riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, durante il video di presentazione, ladiha richiamato l’attenzione sul dramma che sta vivendo il suo Paese: “la nostra gente. Dov’è l’umanità? Per favore ...

