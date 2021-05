Minelli | In Italia numeri da zona bianca A 2 settimane dalla festa dell' Inter | calo anche a Milano

(Di lunedì 17 maggio 2021) “I vaccini rendono l’tutta uguale, per la prima volta. L’anno scorso non fu così. In attesa di abbandonare i bollettini epidemiologici nella loro routinaria ritualità, oggi possiamo dirlo: la campagna di vaccinazione sta funzionando alla grande e isi avvicinano dappertutto alla frontiera. Si risponde così alle diffidenze di certe frange ‘no vax’, alle quali diciamo che la battaglia al coronavirus la stiamo combattendo comunquesenza di loro”. A parlare all’Adnkronos Salute è l’immunologo Mauro, responsabile per il Suda Fondazionena di Medicina personalizzata. L’esperto osserva: “L’indice di contagio, che non deve essere un totem, è decisamente ine sotto ...

massimopac1 : Della #Minelli si può dire tutto, che sia stata un pessimo ministro dei trasporti e che non sia riuscita a gestire… -

"I vaccini rendono l'Italia tutta uguale, per la prima volta. L'anno scorso non fu così. In attesa di abbandonare i bollettini epidemiologici nella loro routinaria ritualità, oggi possiamo dirlo: la campagna di vaccinazione sta funzionando alla grande e i numeri si avvicinano dappertutto alla frontiera. Si risponde così alle diffidenze di certe frange 'no vax', alle quali diciamo che la battaglia al coronavirus la stiamo combattendo comunque senza di loro". A parlare all'Adnkronos Salute è l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medicina personalizzata. Il mix tra vaccini anti-Covid AstraZeneca-Pfizer per la prima e la seconda dose sarebbe sicuro. E' quanto rileva uno studio dell'Università di Oxford che ha condotto una sperimentazione su 830 volontari.