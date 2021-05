Milano | caccia al candidato sindaco Il centrodestra riparte da tre | Minoli | Ruggiero | Lupi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ilda capo. 'Ma non da zero', dicono dalla Lega. Dopo il no dell'exGabriele Albertinila '' per uno sfidante a Giuseppe Sala alle amministrative di ottobre. ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano caccia

La Gazzetta dello Sport

Il centrodestra riparte da capo. 'Ma non da zero', dicono dalla Lega. Dopo il no dell'ex sindaco Gabriele Albertini riparte la '' per uno sfidante a Giuseppe Sala alle amministrative di ottobre. E per la coalizione che davvero sperava di aver trovato il candidato autorevole è un rebus, per i veti incrociati dei partiti. Il centrodestra riparte da capo. «Ma non da zero», dicono dalla Lega. Dopo il no dell'ex sindaco Gabriele Albertini riparte la "caccia" per uno sfidante a Giuseppe Sala alle amministrative di ottobre.