Milano, incidente all’alba: perde la vita un automobilista di 43 anni (Di lunedì 17 maggio 2021) Tragico incidente alle prime ore dell’alba dopo l’uscita dell’Autostrada A7 di Milano. Un automobilista di 43 anni è deceduto dopo un devastante impatto contro un muretto. L’uomo, che viaggiava da solo, è rimasto incastrato tra le lamiere della sua automobile. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Pagina Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Tragicoalle prime ore dell’alba dopo l’uscita dell’Autostrada A7 di. Undi 43è deceduto dopo un devastante impatto contro un muretto. L’uomo, che viaggiava da solo, è rimasto incastrato tra le lamiere della sua automobile. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Pagina Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

LuceverdeRadio : [AGG] #Incidente A4 Milano Venezia ??????coda di 7 km, in aumento, tamponamento tra due camion e due auto, il traffi… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona code per 7 km causa incidente tra Allacciamento A13 Bologna-Padova (Km 14,4) e A14 Allacciamen… - statodelsud : Incidente stradale a Milano, auto sbanda in zona Famagosta: un morto - Pino__Merola : Incidente stradale a Milano, auto sbanda in zona Famagosta: un morto - Nutizieri : Incidente sulla A1: code in direzione nord fra Casalecchio e il bivio per Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano incidente Scontro tra due auto a Savigliano: c'è un ferito Sul posto anche i Carabinieri, che stanno gestendo il traffico mattutino e valutando le dinamiche dell'incidente, e 118, che si è subito occupato delle cure della persona ferita nello scontro. Ancora ...

Auto sbanda all'uscita dell'autostrada, un morto Incidente all'uscita della A7 Genova - Milano questa mattina prima dell'alba. Un uomo di 44 anni è morto. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, il conducente avrebbe fatto tutto da solo e non ...

Incidente nella notte, si schianta con l'auto contro il muro: morto 43enne IL GIORNO Milano, auto sbanda all'uscita dell'autostrada: un morto Un uomo di 44 anni è morto, la scorsa notte, a Milano, in un incidente stradale verificatosi all'uscita dell'autostrada A/7 Genova-Milano. Secondo quanto riferito dalla ...

Bologna. Incidente sulla A1: traffico in tilt Traffico in tilt sulla A1, in direzione Milano. Poco dopo le 8 di questa mattina si è verificato un incidente. Si stimano 2 chilometri di coda tra il bivio A14/Raccordo A1 Casalecchio e il bivio A14/A ...

Sul posto anche i Carabinieri, che stanno gestendo il traffico mattutino e valutando le dinamiche dell', e 118, che si è subito occupato delle cure della persona ferita nello scontro. Ancora ...all'uscita della A7 Genova -questa mattina prima dell'alba. Un uomo di 44 anni è morto. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, il conducente avrebbe fatto tutto da solo e non ...Un uomo di 44 anni è morto, la scorsa notte, a Milano, in un incidente stradale verificatosi all'uscita dell'autostrada A/7 Genova-Milano. Secondo quanto riferito dalla ...Traffico in tilt sulla A1, in direzione Milano. Poco dopo le 8 di questa mattina si è verificato un incidente. Si stimano 2 chilometri di coda tra il bivio A14/Raccordo A1 Casalecchio e il bivio A14/A ...