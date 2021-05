Milan con il braccino | la volata Champions si infiamma

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il penultimo turno della Serie A mette nei guai ilche non riesce a battere il Cagliari e riapre completamente la corsa allaLeague Quando meno te l’aspetti, ilsi inguaia da solo. Si può riassumere in poche parole la domenica della Serie A che avrebbe potuto regalare un verdetto in più in chiaveLeague. Invece i ragazzi di Stefano Pioli si sono inceppati sul più bello, quando anche i risultati del pomeriggio sembravano indirizzare il cammino. Il clamoroso pareggio del Benevento contro il Crotone aveva già consegnato la salvezza al Cagliari di Semplici e tutto lasciava presupporre che la serata di San Siro potesse essere banale formalità per i rossoneri. Mai teoria fu più sballata, perché il famigeratodel tennista si è manifestato sul più bello, bloccando Rebic ...

Dicevamo di- Cagliari:una vittoria i casciavit, dopo sette anni, tornerebbero in Champions. Per i meriti accumulati in corso d'anno lo meriterebbero molto più di altre squadre (tipo la ......Cagliari che ha bloccato ila San Siro a fermare il corso della storia. Alla fine, Antonio Conte la sua vendetta la otterrà lo stesso, perché il campionato sta scivolando via lo stessole ...La squadra di Pioli ha disputato una partita caparbia, ma si è rivelata poco incisiva in area di rigore. I sardi, nonostante la salvezza matematica, guadagnano un punto prezioso sfiorando addirittura ...Eppure crediamo che non basterà questo straordinario Cagliari che ha bloccato il Milan a San Siro a fermare il corso della storia. Alla fine, Antonio Conte la sua vendetta la otterrà lo stesso, perché ...