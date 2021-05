Migranti, il grido di Lampedusa: allarme scabbia e tbc nell’hotspot. “Servono turisti, non clandestini” (Di lunedì 17 maggio 2021) Migranti, il grido di Lampedusa è un grido di paura e di sfinimento. Ora, sull’emergenza Covid, si innesta anche l’allarme scabbia e tbc nell’hotspot di Contrada Imbriacola. E i residenti, stremati, lanciano l’appello: per ripartire, «Servono turisti, non clandestini»… Un approdo infinito. L’arrivo della bella stagione intensifica le partenze dei Migranti da Libia e Tunisia. Cosa che si traduce in nuovi sbarchi per Lampedusa. Così, dopo gli arrivi di massa dei giorni scorsi: quando si sono superate le duemila presenze. Migranti a Lampedusa, sos emergenza sanitaria: non solo Covid, nell’hotspot anche scabbia e tbc E ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021), ildiè undi paura e di sfinimento. Ora, sull’emergenza Covid, si innesta anche l’e tbcdi Contrada Imbriacola. E i residenti, stremati, lanciano l’appello: per ripartire, «, non»… Un approdo infinito. L’arrivo della bella stagione intensifica le partenze deida Libia e Tunisia. Cosa che si traduce in nuovi sbarchi per. Così, dopo gli arrivi di massa dei giorni scorsi: quando si sono superate le duemila presenze., sos emergenza sanitaria: non solo Covid,anchee tbc E ...

SecolodItalia1 : Migranti, il grido di Lampedusa: allarme scabbia e tbc nell’hotspot. “Servono turisti, non clandestini”… - RRmpinero : RT @BaobabExp: Centinaia in strada per bloccare il raid della polizia contro #migranti accusati di clandestinità al grido di 'sono i nostri… - cinzia_gioberti : RT @BaobabExp: Centinaia in strada per bloccare il raid della polizia contro #migranti accusati di clandestinità al grido di 'sono i nostri… - BenjaminW1892 : RT @BaobabExp: Centinaia in strada per bloccare il raid della polizia contro #migranti accusati di clandestinità al grido di 'sono i nostri… - ReMarletta : RT @BaobabExp: Centinaia in strada per bloccare il raid della polizia contro #migranti accusati di clandestinità al grido di 'sono i nostri… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti grido FOTO. Decine di migliaia di persone in piazza in Italia per la Palestina Un grido collettivo contro un'ingiustizia che lo Stato di Israele perpetra da 73 anni negando a un ... Ed è anche il palco per chi è nato e cresciuto in Italia da genitori migranti e vuole essere ...

Migranti, è il tempo di alzare la voce con l'Ue ... sempre tardiva nell'ascoltare il grido d'aiuto che si solleva dall'Italia, il nostro Paese sulla questione migranti ha fatto tutti i compiti assegnati per casa? In Puglia ad esempio la condizione ...

Migranti, il grido di Lampedusa: allarme scabbia e tbc nell'hotspot. "Servono turisti, non... Il Secolo d'Italia L’indifferenza sui migranti nel tempo della vergogna «A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro ...

Migranti, è il tempo di alzare la voce con l’Ue Sarà sufficiente il prestigio internazionale di Draghi per richiamare l'Europa alla responsabilità sociale oltre che politica nei confronti della questione migranti?

Uncollettivo contro un'ingiustizia che lo Stato di Israele perpetra da 73 anni negando a un ... Ed è anche il palco per chi è nato e cresciuto in Italia da genitorie vuole essere ...... sempre tardiva nell'ascoltare ild'aiuto che si solleva dall'Italia, il nostro Paese sulla questioneha fatto tutti i compiti assegnati per casa? In Puglia ad esempio la condizione ...«A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro ...Sarà sufficiente il prestigio internazionale di Draghi per richiamare l'Europa alla responsabilità sociale oltre che politica nei confronti della questione migranti?