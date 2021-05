Advertising

FirenzePost : Migranti: 683, imbarcati su gommoni, riportati a Tripoli dalla Guardia costiera libica -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti 683

ilGiornale.it

Sette sbarchi hanno portato sull'isola, infatti,. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell'hotspot, dove si trovavano già 40 ospiti approdati sulla più grande ...In tutto, sono dunque arrivati a Lampedusain un giorno. Numeri che non si registravano da tempo, probabilmente grazie al mare tornato poco mosso anche se non sembra l'unica ragione. I ...I migranti erano imbarcati su 4 gommoni da Zwara, e sono stati intercettati/soccorsi e riportati indietro in due diversi sbarchi, spiega l'Unhcr sottolineando che è stata offerta loro urgente assisten ...Roma, 9 mag. (askanews) – In poche ore sono arrivati nell’Isola di Lampedusa, quasi mille migranti, con quattro sbarchi e il sindaco Totò Martello lancia l’allarme: “Si è aperta la rotta libica in poc ...