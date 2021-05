“Mi sposo | ora è vero” L’attrice più bella d’Italia pronta al grande passo Prima le smentite | ora l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) La notizia arriva adesso. Dopo un anno e mezzo di fidanzamento la coppia di vip italiani èa dire di sì. Ancora pochi i dettagli che filtrano ma quanto raccontano i soliti ben informati il matrimonio sarebbe in uno stato avanzato di preparazione. Location la Sicilia, terra d’origine del. Non è lavolta che i due vengono accostati al matrimonio. Lo scorso anno a lanciare la notizia era stato Chi dopo averli pizzicati agio, sul lago di Como. “Sempre più innamorati sono pronti al– scriveva a maggio il noto magazine di cronaca rosa – C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve”. Poco dopo, però, era arrivata la smentita del, ...