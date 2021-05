“Mi diceva cosa dire per farsi pubblicità”. UeD, rivelazione bomba sull’ex dama. Il cavaliere ‘canta’ e svela tutto (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo il caos che le ex dame hanno sollevato su Uomini e Donne, tirando in ballo anche Gianni Sperti, descritto da Anna Tedesco come uno che ” non stima a prescindere le donne, anni che bullizza i partecipanti alla trasmissione e l’abbiamo visto tutti”, arrivano nuove rivelazioni sul dietro le quinte di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Intervistato da Fralof per PiùDonna, un ex cavaliere ha anche rivelato di essere stato “messo in pausa dalla redazione” e ha fatto rivelazioni scottanti su una ex dama del parterre del Trono over. “Alcune affermazioni lette di recente mi hanno turbato – ha dichiarato l’ex cavaliere – In particolare l’intervista di Maria che ha detto tutte bugie. Mi son sentito chiamato in causa perché lei ha detto che nel parterre degli uomini non c’era un uomo vero. Io sono uno di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo il caos che le ex dame hanno sollevato su Uomini e Donne, tirando in ballo anche Gianni Sperti, descritto da Anna Tedesco come uno che ” non stima a prescindere le donne, anni che bullizza i partecipanti alla trasmissione e l’abbiamo visto tutti”, arrivano nuove rivelazioni sul dietro le quinte di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Intervistato da Fralof per PiùDonna, un exha anche rivelato di essere stato “messo in pausa dalla redazione” e ha fatto rivelazioni scottanti su una exdel parterre del Trono over. “Alcune affermazioni lette di recente mi hanno turbato – ha dichiarato l’ex– In particolare l’intervista di Maria che ha detto tutte bugie. Mi son sentito chiamato in causa perché lei ha detto che nel parterre degli uomini non c’era un uomo vero. Io sono uno di ...

Advertising

lazygirlllll : @blinkhbdl NOOOO ODDIO E POI L’ALTRO DICEVA “A COSA?” E LA PARTIVA IL CRINGE - Lollo54960332 : RT @Lorenzo62752880: L'anno scorso a maggio si diceva che il Covid era 'clinicamente sparito'. A maggio 2021 la cosa si ripete... ma adess… - ElisabettaLucc5 : @65_virna Per fare poi cosa? Diceva che hanno accettato che gran parte delle misure so o sbagliate ..a partire dall… - mazzanti_giu : Cosa diceva Gesú che non di deve scandalizzare nessuno soprattutto i piccoli? - zjmwith1d : Ma questa cosa si diceva già nel 2016 e non se ne è saputo più nulla ?? -