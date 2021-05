“Mi avete fatto piangere”. Flora Canto, incinta di 7 mesi, in lacrime: troppo bello il regalo ricevuto dalla compagna di Enrico Brignano (Di lunedì 17 maggio 2021) Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano, aspetta un bambino. Si tratta di un maschietto, quindi Martina la prima figlia della coppia che oggi ha 4 anni, in estate avrà un fratellino. Poche settimane fa i due attori hanno anche svelato quale sarà il nome del loro secondo figlio. Certo ci sono voluti mesi di discussione, ma alla fine Flora e Enrico hanno deciso. E lo hanno rivelato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze. “Abbiamo deciso di fare il secondo figlio perché gli anni corrono. Dopo mesi di discussione siamo quasi d’accordo sul nome, si chiamerà Niccolò” le parole della coppia. Non solo, per Flora e Enrico, che stanno insieme dal 2014, il futuro prossimo si annuncia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021), ladi, aspetta un bambino. Si tratta di un maschietto, quindi Martina la prima figlia della coppia che oggi ha 4 anni, in estate avrà un fratellino. Poche settimane fa i due attori hanno anche svelato quale sarà il nome del loro secondo figlio. Certo ci sono volutidi discussione, ma alla finehanno deciso. E lo hanno rivelato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze. “Abbiamo deciso di fare il secondo figlio perché gli anni corrono. Dopodi discussione siamo quasi d’accordo sul nome, si chiamerà Niccolò” le parole della coppia. Non solo, per, che stanno insieme dal 2014, il futuro prossimo si annuncia ...

