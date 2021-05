Metal Slug Code | J nel primo video gameplay è il grande ritorno della serie cultosu mobile

Metal Slug Code: J nel primo video gameplay è il grande ritorno della serie culto...su mobile (Di lunedì 17 maggio 2021) SNK e lo sviluppatore TiMi Studios, parte di Tencent Games, hanno mostrato il primo trailer gameplay di Metal Slug Code: J, il nuovo titolo di questa saga d'azione arcade che ritorna su iOS e Android. Il gioco mantiene l'anima della serie tanto amata, sebbene la grafica in pixel-art sia stata sostituita con un qualcosa di più moderno. Il progetto era stato annunciato la scorsa estate, momento in cui si diceva che stessero cercando di sviluppare una fedele riproduzione dello stile della saga originale, accessibile a tutti gli utenti e divertente sia per i principianti che per i veterani. "Metal Slug ha una grande storia di azione e gameplay eccezionali, quindi siamo orgogliosi di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021) SNK e lo sviluppatore TiMi Studios, parte di Tencent Games, hanno mostrato iltrailerdi: J, il nuovo titolo di questa saga d'azione arcade che ritorna su iOS e Android. Il gioco mantiene l'animatanto amata, sebbene la grafica in pixel-art sia stata sostituita con un qualcosa di più moderno. Il progetto era stato annunciato la scorsa estate, momento in cui si diceva che stessero cercando di sviluppare una fedele riproduzione dello stilesaga originale, accessibile a tutti gli utenti e divertente sia per i principianti che per i veterani. "ha unastoria di azione eeccezionali, quindi siamo orgogliosi di ...

Advertising

Eurogamer_it : Primo video gameplay per #MetalSlugCodeJ. - badtasteit : #MetalSlugCodeJ, guarda il primo trailer di gameplay - infoitscienza : Metal Slug: il nuovo capitolo si mostra con un gameplay ricco di nostalgia - AkibaGamers : #METALSLUG CODE: J di #SNK e TiMi Studios si mostra finalmente in azione con un primissimo trailer di #gameplay - GamingTalker : Metal Slug Code J si mostra in azione nel primo gameplay trailer -