Messina: Misure Di Sostegno Socio-Economiche Da Covid-19, Proroga Scadenza Tari 2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Amministrazione comunale di Messina ha Prorogato i termini di Scadenza della Tari 2021L’Amministrazione comunale di Messina, nell’ambito del complessivo programma delle Misure di Sostegno all’emergenza Covid-19 a favore delle famiglie e delle imprese del tessuto sociale ed imprenditoriale della città, con delibera di Giunta Municipale n. 255 del 14.05.2021, ha Prorogato i termini di Scadenza della Tari 2021. Le scadenze, secondo le seguenti date: prima rata entro il 31 luglio 2021; seconda rata 30 ottobre 2021; e la rata di saldo entro il 31 gennaio 2022. Il Dipartimento Servizi TribuTari sta già ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Amministrazione comunale dihato i termini didellaL’Amministrazione comunale di, nell’ambito del complessivo programma dellediall’emergenza-19 a favore delle famiglie e delle imprese del tessuto sociale ed imprenditoriale della città, con delibera di Giunta Municipale n. 255 del 14.05., hato i termini didella. Le scadenze, secondo le seguenti date: prima rata entro il 31 luglio; seconda rata 30 ottobre; e la rata di saldo entro il 31 gennaio 2022. Il Dipartimento Servizi Tribusta già ...

