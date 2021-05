Mergellina | in scooter senza casco e contromano | aggrediscono due vigili

Ultime Notizie dalla rete : Mergellina scooter

Hanno deciso di fermare due persone in sella ad unoil cui conducente era senza casco e che procedeva in senso vietato lungo una strada della zona di, a Napoli. Due agenti della polizia locale sono stati aggrediti con il casco dai ...Hanno deciso di fermare due persone in sella ad unoil cui conducente era senza casco e che procedeva in senso vietato lungo una strada della zona di, a Napoli. Due agenti della polizia locale sono stati aggrediti con il casco dai ...E’ la violenza dei ragazzi a lasciare sgomenti. Hanno deciso di fermare due persone in sella ad uno scooter il cui conducente era senza casco e che procedeva in senso vietato lungo una strada della zo ...Allargata la platea per le somministrazioni ma in Campania restano i ritardi per gli over 80 non deambulanti e per i fragili Ieri undici nuove vittime, a ...