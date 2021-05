Mercedes Classe E | la prova de Il Fatto it – La regina dei viaggi non tradisce – FOTO

(Di lunedì 17 maggio 2021)E già da qualche tempo si è “rinfrescata”, sia fuori che dentro. Nel primo caso c’è da segnalare un inedito frontale con powerdome, linee pulite e di carattere e una nuova coda con gruppi ottici ridisegnati. Mentre internamente le novità più significative sono uno schermo centrale con realtà aumentata per la navigazione, MBUX e telematica di ultimissima generazione, interior Assist con gesture control e volante capacitivo digitalizzato. Ne abbiamo guidato la versione classica, la più venduta: la 300de berlina 4MATIC Plug-In Hybrid, fiore all’occhiello della Casa di Stoccarda, equipaggiata con un motore quattro cilindri diesel da 2 litri da 194 Cv e uno elettrico capace da 122 Cv per un totale di 316 cavalli. Il consumo dichiarato combinato è di 1,6 l/100 km (42 gr/CO2 100 km). A bordo la prima novità con cui si entra in ...

