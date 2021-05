Mercato Milan – Icardi vice Ibra | il Psg fissa il prezzo | ma c’è concorrenza

Advertising

PianetaMilan : Salgono le quotazione di #Icardi come vice #Ibra ?? Il #Psg fissa il prezzo, ma quanta concorrenza ?? Le ultime ?? - Mirkomilan84 : @Salvatore270114 @Fralallo_Bot Io mi aspetto che d'ora in poi il milan faccia un mercato degno di nome - alfonso19832 : @Fralallo_Bot (PRECEDENTE) Fino a prova contraria, lui ha scelto Giampaolo come allenatore, lui ha diretto il merca… - CrapanzanoRobin : RT @MilanNewsit: Mercato Milan, torna d'attualità il nome di Senesi del Feyenoord - BC_Frankk : @Mirkomilan84 Da quando è arrivato al Milan, ad ogni sessione di mercato si vocifera di una sua cessione. Improvvis… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

...fino all'ultimo (Napoli e). Rino è in ascesa, ma non ancora in discesa. I bianconeri dovranno superare la Fiorentina che si è mossa in anticipo sul campione del mondo. Nei salotti del...Su Instagram la moglie e manager di Mauro Icardi , bombe del Psg, ex capitano dell' Inter che radiodice essere nel mirino del, pubblica due sue conturbanti foto nella Spa domestica. ...L'edizione odierna di Tuttosport annuncia che Gennaro Gattuso sarebbe nel mirino della Juventus. Gennaro Gattuso avrebbe suscitato l'interesse della ...Il Milan era tra i club in corsa per Fabio Blanco, giovane talento del Valencia che si libera a zero, ma è l'Eintracht Francoforte a ingaggiarlo.