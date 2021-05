Meloni: «Vi spiego perché dico no alla legge Zan. La discriminazione verso i gay non c’entra nulla» (Di lunedì 17 maggio 2021) “La legge Zan non è un provvedimento contro la discriminazione verso gli omosessuali. Tema sul quale sono molto sensibile. Ma è una legge che serve a fare altro”. Giorgia Meloni ospite a Dritto e Rovescio torna a illustrare il no di Fratelli d’Italia alla legge ferma al Senato. A centro di un ‘feroce’ dibattito, spesso fuorviante. E cavalcato ideologicamente dalla sinistra. E nella Giornata mondiale contro l’omofobia su Facebook punta i riflettori su quegli Stati dove l’omosessualità è considerata un reato, talvolta punito con la pena di morte. “Come in Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, Iran e diversi altri Stati musulmani. Più volte Fratelli d’Italia ha posto in Parlamento la questione. Ma non siamo mai stati ascoltati purtroppo. Continueremo a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) “LaZan non è un provvedimento contro lagli omosessuali. Tema sul quale sono molto sensibile. Ma è unache serve a fare altro”. Giorgiaospite a Dritto e Rovescio torna a illustrare il no di Fratelli d’Italiaferma al Senato. A centro di un ‘feroce’ dibattito, spesso fuorviante. E cavalcato ideologicamente dsinistra. E nella Giornata mondiale contro l’omofobia su Facebook punta i riflettori su quegli Stati dove l’omosessualità è considerata un reato, talvolta punito con la pena di morte. “Come in Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, Iran e diversi altri Stati musulmani. Più volte Fratelli d’Italia ha posto in Parlamento la questione. Ma non siamo mai stati ascoltati purtroppo. Continueremo a ...

