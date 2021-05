Meghan Markle e Harry sfrattati: il pesante sospetto sulla "vendetta della Regina Elisabetta" (Di lunedì 17 maggio 2021) La dura vita di Meghan Markle e del principe Harry: la scelta di lasciare la Famiglia reale inglese cosa loro il posto dalle stanze del museo delle cere di Madame Tussauds a Londra riservate ai membri della Corona. Scelta logica, si potrebbe dire, ma con effetti su prestigio e visibilità pesanti. Le statue dei duchi di Sussex si trovavano lì dal 2018, piazzate subito dopo il Royal wedding, e nessuno degli allestitori (e neppure a Buckingham Palace, forse) poteva pensare che da lì a pochi mesi la situazione sarebbe precipitata rovinosamente e irrimediabilmente, fino alla fuga di Harry e consorte negli Stati Uniti. Al momento, le statue della coppia sono peraltro in cantina già da un anno: capita la malaparata e le tensioni con i familiari, meglio evitare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) La dura vita die del principe: la scelta di lasciare la Famiglia reale inglese cosa loro il posto dalle stanze del museo delle cere di Madame Tussauds a Londra riservate ai membriCorona. Scelta logica, si potrebbe dire, ma con effetti su prestigio e visibilità pesanti. Le statue dei duchi di Sussex si trovavano lì dal 2018, piazzate subito dopo il Royal wedding, e nessuno degli allestitori (e neppure a Buckingham Palace, forse) poteva pensare che da lì a pochi mesi la situazione sarebbe precipitata rovinosamente e irrimediabilmente, fino alla fuga die consorte negli Stati Uniti. Al momento, le statuecoppia sono peraltro in cantina già da un anno: capita la malaparata e le tensioni con i familiari, meglio evitare ...

