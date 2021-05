Medioriente | martedì sciopero degli arabi israeliani

(Di lunedì 17 maggio 2021) L'Arab High Follow - Up Committee, comitato che unisce i responsabili politici, ha indetto perunogenerale per protestare contro le politiche israeliane, la '...

L'Arab High Follow - Up Committee, comitato che unisce i responsabili politici arabi israeliani, ha indetto peruno sciopero generale per protestare contro le politiche israeliane, la 'continua aggressione contro Gaza e Gerusalemme' e gli episodi nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est. Il ...Guterres, aprendo il Consiglio di Sicurezza sulha definito la distruzione degli ... Ue, Borrell: "consiglio straordinario Affari esteri" Alla luce dell'escalation in corso tra ...