Medioriente, Biden approva la vendita di armi a Israele per 735 milioni di dollari (Di lunedì 17 maggio 2021) E' quanto riporta oggi il Washington Post, precisando che la vendita è stata notificata al Congresso il 5 maggio scorso, circa una settimana prima dell'inizio delle ostilità tra israeliani e palestinesi. I Dem mugugnano: "Gli aiuti degli Stati Uniti non dovrebbero finanziare questa violenza" Leggi su rainews (Di lunedì 17 maggio 2021) E' quanto riporta oggi il Washington Post, precisando che laè stata notificata al Congresso il 5 maggio scorso, circa una settimana prima dell'inizio delle ostilità tra israeliani e palestinesi. I Dem mugugnano: "Gli aiuti degli Stati Uniti non dovrebbero finanziare questa violenza"

Advertising

mariandres2014 : RT @michelegiorgio2: Il Congresso ospita appassionati interventi in difesa dei palestinesi delle deputate della cosiddetta “Squad”. Nel Pa… - Lou_Certola : RT @michelegiorgio2: Il Congresso ospita appassionati interventi in difesa dei palestinesi delle deputate della cosiddetta “Squad”. Nel Pa… - sibilla75 : RT @michelegiorgio2: Il Congresso ospita appassionati interventi in difesa dei palestinesi delle deputate della cosiddetta “Squad”. Nel Pa… - Gnasainside : RT @michelegiorgio2: Il Congresso ospita appassionati interventi in difesa dei palestinesi delle deputate della cosiddetta “Squad”. Nel Pa… - malcom_une : RT @michelegiorgio2: Il Congresso ospita appassionati interventi in difesa dei palestinesi delle deputate della cosiddetta “Squad”. Nel Pa… -