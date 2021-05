Mediobanca, Fininvest cede il 2% ai blocchi per 174 milioni (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Fininvest esce definitivamente dal capitale di Mediobanca, cedendo ai blocchi il 2% del capitale per una cifra di 174 milioni di euro. La finanziaria della famiglia Berlusconi aveva fatto il suo ingresso in Piazzetta Cuccia nel 2007, rilevando l’1% del capitale e, successivamente, aveva acquisito un altro 1%, facendo il suo ingresso nell’allora patto di sindacato. L’operazione, avvenuta al prezzo di carico, senza determinare plusvalenze o minusvalenze, rientrerebbe – spiega la holding della famiglia Berlusconi – “in una logica di razionalizzazione e ribilanciamento del proprio portafoglio di investimenti finanziari”. Fonti finanziarie, nel frattempo, avrebbero confermato il ruolo di Unicredit quale broker nella transazione. La banca avrebbe dunque agito nell’operazione per conto terzi e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –esce definitivamente dal capitale dindo aiil 2% del capitale per una cifra di 174di euro. La finanziaria della famiglia Berlusconi aveva fatto il suo ingresso in Piazzetta Cuccia nel 2007, rilevando l’1% del capitale e, successivamente, aveva acquisito un altro 1%, facendo il suo ingresso nell’allora patto di sindacato. L’operazione, avvenuta al prezzo di carico, senza determinare plusvalenze o minusvalenze, rientrerebbe – spiega la holding della famiglia Berlusconi – “in una logica di razionalizzazione e ribilanciamento del proprio portafoglio di investimenti finanziari”. Fonti finanziarie, nel frattempo, avrebbero confermato il ruolo di Unicredit quale broker nella transazione. La banca avrebbe dunque agito nell’operazione per conto terzi e ...

