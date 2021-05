Medio Oriente, diplomazia al lavoro ma la tregua è lontana. Domani Consiglio Ue (Di lunedì 17 maggio 2021) La diplomazia internazionale si muove per tentare di fermare la guerra a Gaza e in Israele, che ha già provocato 220 morti e oltre 1.350 feriti e potrebbe generare una grave crisi umanitaria. Ma i tentativi compiuti fino a questo momento non hanno ancora prodotto risultati tangibili e il primo ministro israeliano Benjmanin Netanyahu ha ribadito che le operazioni militari dello Stato ebraico contro i movimenti islamisti nella Striscia di Gaza proseguiranno anche nelle prossime ore. Tra i più attivi nel tentativo di mediazione, l'Egitto del generale Al Sisi, la Giordania di Abdallah e la Germania di Angela Merkel. Accorato anche l'appello di ieri di Papa Francesco, dopo il Regina coeli. Il pontefice ha ricevuto una telefonata dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo il quale 'l'umanità intera dovrebbe unirsi contro l'occupante Israele che non esita ad attaccare ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 maggio 2021) Lainternazionale si muove per tentare di fermare la guerra a Gaza e in Israele, che ha già provocato 220 morti e oltre 1.350 feriti e potrebbe generare una grave crisi umanitaria. Ma i tentativi compiuti fino a questo momento non hanno ancora prodotto risultati tangibili e il primo ministro israeliano Benjmanin Netanyahu ha ribadito che le operazioni militari dello Stato ebraico contro i movimenti islamisti nella Striscia di Gaza proseguiranno anche nelle prossime ore. Tra i più attivi nel tentativo di mediazione, l'Egitto del generale Al Sisi, la Giordania di Abdallah e la Germania di Angela Merkel. Accorato anche l'appello di ieri di Papa Francesco, dopo il Regina coeli. Il pontefice ha ricevuto una telefonata dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo il quale 'l'umanità intera dovrebbe unirsi contro l'occupante Israele che non esita ad attaccare ...

Advertising

chetempochefa : 'O siamo capaci di ricostruire l'intreccio inevitabile delle nostre vite, di affiancare la bandiera di Israele con… - chetempochefa : 'Altri pensavano che la pace 'dei forti' , dei ricchi, bastasse a schiacciare la 'questione mai risolta' ovvero la… - GiuseppeConteIT : Grandissima preoccupazione per l’escalation di violenza in Medio Oriente. Si lavori subito per un cessate il fuoco… - AgenziaASI : Medio Oriente ,Foad Aodi(Co-mai); Salviamo i Bambini ,aumento del 50% delle sindromi ansiose , depressive e attacco… - aranciaverde : RT @enricosprea: L'unica democrazia del medio oriente. -