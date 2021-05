Media sondaggi Termometro Politico: il Movimento 5 Stelle perde terreno (Di lunedì 17 maggio 2021) I sondaggi politici di oggi sono impietosi con il Movimento 5 Stelle: i pentastellati perdono terreno e vengono staccati sempre più nettamente da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Questo il dato più significativo che emerge dell’ultima Media sondaggi elaborata da Termometro Politico. La settimana dal 3 al 9 maggio 2021 mette a confronto le rilevazioni di otto istituti: SWG, la stessa Termometro Politico, Tecnè, EMG, Demopolis, BidiMedia, Demos, Index.



