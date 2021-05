Maurizio Costanzo | “Alessia Marcuzzi o Ilary Blasi a L’isola dei Famosi?” la sua risposta mette tutti a tacere

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 17 maggio 2021) Quest’annodeicondotta danon sta convincendo tanto, addirittura l’opinionista in studio Iva Zanicchi ha suggerito, per far alzare un pò gli ascolti, di mandare sulTommaso Zorzi che, altro opinionista delappena uscito dalla casa del grande fratello vip, ha conquistato davvero. Infatti, ora Zorsi lo si può vedere in tante trasmissioni televisive, appunto dadeialshow fino alla conduzione di un programma tutto suo che si chiama “Il punto Z”. Invece,sta poco convincendo così come stanno poco piacendo i concorrenti deltanto che ...