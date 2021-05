(Di lunedì 17 maggio 2021) Quest’annodeicondotta danon sta convincendo tanto, addirittura l’opinionista in studio Iva Zanicchi ha suggerito, per far alzare un pò gli ascolti, di mandare sulTommaso Zorzi che, altro opinionista delappena uscito dalla casa del grande fratello vip, ha conquistato davvero. Infatti, ora Zorsi lo si può vedere in tante trasmissioni televisive, appunto dadeialshow fino alla conduzione di un programma tutto suo che si chiama “Il punto Z”. Invece,sta poco convincendo così come stanno poco piacendo i concorrenti deltanto ...

Advertising

zazoomblog : Maurizio Costanzo “Alessia Marcuzzi o Ilary Blasi a L’isola dei Famosi?” la sua risposta mette tutti a tacere -… - infoitcultura : Maurizio Costanzo, reality e talent: dichiarazioni sorprendenti - aykaakay : RT @Giusepp92635258: Maurizio Costanzo ha capito tutto #tzvip #isola - cambernardii : @ENTR4TE1NER maurizio costanzo - peldicarota_ : Maurizio Costanzo che ci ricorda il cognome di Alessio e un aggettivo plurale che gli possiamo attribuire. ????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

Infatti, ora Zorsi lo si può vedere in tante trasmissioni televisive, appunto da l'Isola dei Famosi alshow fino alla conduzione di un programma tutto suo che si chiama " Il punto Z ...... insieme ad Iva Zanicchi e ad Elettra Lamborghini, conducendo ogni mercoledi', un talk, in onda su Mediaset Play, ed è inoltre ospite fisso, nella nuova trasmissione di, su R101, ...L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è meglio di Ilary Blasi? Per tale ragione potrebbe essere proprio per questo che è riuscita a acquistare una spiccata sensibilità nei confronti dei naufraghi rispe ...Quest’anno L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi non sta convincendo tanto, addirittura l’opinionista in studio Iva Zanicchi ha suggerito, per far alzare un pò gli ascolti, di mandare sull’isola ...