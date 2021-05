(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “l’iniziativa di vaccinarei giovani, ma gli esami possono svolgersi in ogni caso insenza questa misura”. Lo dice all’Adnkronos Barbaraall’Istruzione che, intervenendo sull’ipotesi vaccinazione, ha aggiunto: “Ci tengo a ridimensionare l’impatto di questa misura in relazione agli esami di stato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Maturità: sottosegretaria Floridia, 'vaccini a maturandi? Bene, ma c'è sicurezza anche senza'

