Matteo Diamante, chi è: età, altezza, peso, fisico, fidanzata, perché è famoso, lavoro e cosa fa (Di lunedì 17 maggio 2021) I fedelissimi telespettatori di Maria De Filippi lo ricorderanno nel ruolo di corteggiatore della tronista Sabrina Ghio a Uomini e Donne. Altri per la sua recente partecipazione a La pupa e il secchione, altri ancora per la sua avventura a L’isola dei famosi 2021. Matteo Diamante è un personaggio televisivo e, in passato, ha lavorato come speaker radiofonico e vocalist nei locali. In passato Matteo Diamante è stato speaker radiofonico per Radio Venezia e ha sempre nutrito una grande passione per il mondo dello spettacolo. Difatti, oltre alle esperienze televisive appena citate, ricordiamo il baldo genovese anche a Ex on the Beach Italia (condotto da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez) e Take me out – Esci con me. Cerchiamo di conoscerlo meglio. Chi è Matteo Diamante dell’Isola ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 17 maggio 2021) I fedelissimi telespettatori di Maria De Filippi lo ricorderanno nel ruolo di corteggiatore della tronista Sabrina Ghio a Uomini e Donne. Altri per la sua recente partecipazione a La pupa e il secchione, altri ancora per la sua avventura a L’isola dei famosi 2021.è un personaggio televisivo e, in passato, ha lavorato come speaker radiofonico e vocalist nei locali. In passatoè stato speaker radiofonico per Radio Venezia e ha sempre nutrito una grande passione per il mondo dello spettacolo. Difatti, oltre alle esperienze televisive appena citate, ricordiamo il baldo genovese anche a Ex on the Beach Italia (condotto da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez) e Take me out – Esci con me. Cerchiamo di conoscerlo meglio. Chi èdell’Isola ...

Advertising

Steph2anieG : RT @oocisola: - Matteo Diamante: “è arrivato Ignazio Mòser” - “mi chiamo Mosèr non Mòser” - “l’accento non cambia la persona che sei” #isol… - hotroppiaccount : RT @oocisola: - Matteo Diamante: “è arrivato Ignazio Mòser” - “mi chiamo Mosèr non Mòser” - “l’accento non cambia la persona che sei” #isol… - QueenG80328621 : RT @nelnomedeltrash: Che cazzo di viscido Matteo diamante io veramente difficoltà a non finire a mani in faccia con uno così #isola - __sogolden__ : RT @oocisola: Rissa sfiorata tra Ignazio Moser e Matteo Diamante #isola - pierpp_ : RT @oocisola: - Matteo Diamante: “è arrivato Ignazio Mòser” - “mi chiamo Mosèr non Mòser” - “l’accento non cambia la persona che sei” #isol… -