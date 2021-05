Mattarella, “Attitudini personali e orientamento sessuale non possono costituire motivo negare il rispetto dovuto alla dignità umana” (Di lunedì 17 maggio 2021) Il messaggio del Presidente della Repubblica in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato un messaggio in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “La Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia è l’occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, scrive il Presidente della Repubblica Sergio ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021) Il messaggio del Presidente della Repubblica in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Il Presidente della Repubblica Sergioha rilasciato un messaggio in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio“La Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia è l’occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dnostra Costituzione e dCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, scrive il Presidente della Repubblica Sergio ...

