Matrimonio in gran segreto per Ariana Grande: la popstar lascia i fan di stucco (Di lunedì 17 maggio 2021) Ariana grande, la cantautrice di successo, ha finalmente ufficializzato il suo legame con Dalton Gomez, un agente immobiliare di lusso con una cerimonia informale, privata, ma molto molto dolce. La notizia arriva dopo il loro fidanzamento ufficiale avvenuto lo scorso dicembre. Un Matrimonio informale e raccolto Secondo TMZ, non c’è stata nessuna cerimonia e davvero pochissimi invitati. A quanto pare Ariana grande e l’agente immobiliare Dalton Gomez si sono scambiati gli anelli in una maniera davvero molto informale, al limite della sobrietà. LEGGI ANCHE => grande lutto nel mondo del cinema: muore Cloris Leachman, Oscar nel ’72 e attrice in Frankenstein Junior Il rappresentante di Ariana grande ha confermato il tutto alla rivista ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 17 maggio 2021)de, la cantautrice di successo, ha finalmente ufficializzato il suo legame con Dalton Gomez, un agente immobiliare di lusso con una cerimonia informale, privata, ma molto molto dolce. La notizia arriva dopo il loro fidanzamento ufficiale avvenuto lo scorso dicembre. Uninformale e raccolto Secondo TMZ, non c’è stata nessuna cerimonia e davvero pochissimi invitati. A quanto parede e l’agente immobiliare Dalton Gomez si sono scambiati gli anelli in una maniera davvero molto informale, al limite della sobrietà. LEGGI ANCHE =>de lutto nel mondo del cinema: muore Cloris Leachman, Oscar nel ’72 e attrice in Frankenstein Junior Il rappresentante dide ha confermato il tutto alla rivista ...

