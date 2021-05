"Matrimonio a tre e corna di Carlo con la babysitter?". Lady Diana, 26 anni dopo una terrificante verità sull'intervista-scandalo (Di lunedì 17 maggio 2021) Un nuovo scandalo rischia di travolgere la Corona inglese e sconvolgere la Gran Bretagna, A 26 anni dalla devastante intervista di Lady Diana alla Bbc che di fatto obbligò la Regina Elisabetta a imporre il divorzio al figlio Carlo, la stessa Bbc ha dovuto rinviare un programma che puntava proprio a svelare i dettagli di quella intervista, condotta dal giornalista Martin Bashir. Come sottolinea il Corriere della Sera, la motivazione data dalla tv pubblica inglese, una delle emittenti più rispettate e prestigiose del mondo, è un po' criptica: si parla di "significativi problemi legati alla possibilità di danneggiare qualcuno". La realtà, però, è un po' più semplice: a giorni la commissione pubblica d'inchiesta potrebbe emettere un verdetto negativo su quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Un nuovorischia di travolgere la Corona inglese e sconvolgere la Gran Bretagna, A 26dalla devastantedialla Bbc che di fatto obbligò la Regina Elisabetta a imporre il divorzio al figlio, la stessa Bbc ha dovuto rinviare un programma che puntava proprio a svelare i dettagli di quella, condotta dal giornalista Martin Bashir. Come sottolinea il Corriere della Sera, la motivazione data dalla tv pubblica inglese, una delle emittenti più rispettate e prestigiose del mondo, è un po' criptica: si parla di "significativi problemi legati alla possibilità di danneggiare qualcuno". La realtà, però, è un po' più semplice: a giorni la commissione pubblica d'inchiesta potrebbe emettere un verdetto negativo su quella ...

