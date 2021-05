Matrimoni | c' è il sì al banchetto | Ma serve il pass verde

Advertising

Candy__Cookie__ : Per i matrimoni ci vuole il Green Pass, vaccinazione, guarigione o tampone, prendete per il culo? Siete seri? Tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimoni banchetto

Dal 15 giugno via libera alle feste per iNon è stato invece precisato, perché ancora allo studio, il numero massimo di invitati che potrà partecipare aldi nozze. Su questo punto ...Dovrebbe inoltre arrivare una decisione per il settore die delle cerimonie . Per il ... l'Esecutivo potrebbe sperimentare la misura del green pass: chi vuole partecipare ad un...Coprifuoco alle 23 o alle 24 e nuovi criteri per i colori delle Regioni. Sono i nodi principali di cui dovrà oggi occuparsi la cabina di regia politica del governo Draghi, la cui ...Ecco come si potrà festeggiare subito dopo il fatidico sì. Le feste, a seguito di riti civili o religiosi, si potranno fare anche al chiuso ...