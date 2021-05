Mario Golf | Super Rush in un trailer che mostra modalità di gioco | personaggi e altro

(Di lunedì 17 maggio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Nintendo annuncia il ritorno della seriecon. Dal 25 giugno 2021 i giocatori possono unirsi a una varietà didel Regno dei Funghi in diversemultiplayer o da soli. Il nuovoSfida amici e parenti inrivela il variopinto elenco di, una nuova, diversi percorsi e altri dettagli sul. Ilconsente vari stili: la facilità di controllo dei pulsanti lo rendono facile sia per i nuovi giocatori che per i professionisti esperti. È semplice sia prendere la mira, che ...

Nintendo ha appena pubblicato un nuovo trailer di Mario Golf Super Rush, prossimo capitolo della serie golfistica con i personaggi dell'universo di Mario. Il filmato fa una panoramica del gioco, e mostra le diverse caratteristiche: dai tiri a ... Nintendo ha appena pubblicato un nuovo trailer di Mario Golf Super Rush che svela personaggi, modalità e sistemi di controllo. Mario Golf: Super Rush, Nintendo rivela un nuovo trailer | Il nuovo video presenta la modalità Speed Golf e il roster di personaggi.