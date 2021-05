Marine Le Pen contro gli organi "del potere macronista"

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Tf1, siete bugiardi e manipolatori”. Domenica sera, la leader del Rassemblement national (Rn)Le Pen ha pubblicato un tweet infuocatola prima rete della televisione francese, per aver diffuso un servizio che riprendeva lo scoop del Journal du dimanche apparso in mattinata, secondo cui il partito della destra sovranista d’oltralpe avrebbe messo in piedi “un sistema fraudolento di distrazione di fondi europei a suo profitto, attraverso falsi impieghi di assistenti parlamentari”. Nel dettaglio, il Jdd, riportando le conclusioni di un’inchiesta di cinque anni condotta dall’Office central de lutte contre la corruption et les infranctions financières et fiscales (Oclciff), ha indicato che dal 2014 la Le Pen sarebbe stata “l’istigatrice e la beneficiaria” del sistema, utilizzando i fondi concessi da Bruxelles agli europarlamentari per ...

' Tf1, siete bugiardi e manipolatori '. Domenica sera, la leader del Rassemblement national (Rn) Le Pen ha pubblicato un tweet infuocato contro la prima rete della televisione francese, per aver diffuso un servizio che riprendeva lo scoop del Journal du dimanche apparso in mattinata, secondo cui il partito della destra sovranista d'oltralpe avrebbe messo in piedi "un sistema fraudolento di distrazione di fondi europei a suo profitto, attraverso falsi impieghi di assistenti parlamentari". In una parte dello studio che Il Parere rivela in esclusiva, scopriamo che la polizia e l'esercito voterebbero al 44% Le Pen alle elezioni presidenziali del 2022, il 24% per Xavier Bertrand. L'inchiesta sui fondi dell'Europarlamento utilizzati dalla leader del Rassemblement national per pagare il suo bodyguard è un colpo serio a un anno dalle presidenziali. Lei reagisce attaccando il Journal du dimanche. A un anno dalle presidenziali in Francia, dopo 5 anni di inchiesta, gli inquirenti hanno concluso che il partito di Marine Le Pen, il Rassemblement National (ex Front National), ha "messo in piedi un sistema fraudolento di distrazione di fondi europei a suo profitto, attraverso falsi impieghi di assistenti parlamentari".