Marina Ripa di Meana | gioielli all’asta | i figli litigano per l’eredità

(Di lunedì 17 maggio 2021) A due anni dalla morte didi, laa Lucrezia Lante Della Rovere ha messotutti i suoi. Ilo adottivo Andrea non ci sta e attacca la sorella. Ecco cosa è successo. “di famiglia venduti per poche centinaia di euro, sono fuori di me”. E’ il commento di AndreaL'articolo proviene da Leggilo.org.

Scopriamo insieme il valore dei gioielli didi Meana (collane, bracciali e accessori vari) che saranno venduti all'asta. Artista esuberante, eccentrica ed anticonformista in una sola parola:di Meana. Personaggio ...Alla scoperta di Andrea Cardelladi Meana: conosciamo da vicino chi è il figlio adottivo didi Meana e del marito Carlo. Andrea Cardelladi Meana è salito agli onori della cronaca rosa perché all'età di 48 anni è divenuto il figlio adottivo didi Meana e di suo ...Volano scintille tra i due figli di Marina Ripa di Meana, che sarebbero in disaccordo in merito al mettere all'asta i preziosi della madre.Andrea Ripa di Meana Cardella, escluso dall’eredità perché “Lucrezia non era d’accordo“, dichiara comunque di avere “diritto a dire la mia“. E a opporsi a questa scelta è il figlio di Marina e Carlo, ...