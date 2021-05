Marina La Rosa: ecco la foto nuda che suscitato scalpore (Di lunedì 17 maggio 2021) Marina La Rosa è un personaggio televisivo italiano di grande successo che ha raggiunto una grande popolarità dopo aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. La donna è stata a lungo nella casa più spiata di Italia e in Casa si guadagnò il soprannome di la Gatta Morta per via dei numerosi flirt che ha avuto in casa. Marina La Rosa nonostante il suo grande successo e la sua popolarità non ha mai trascurato gli studi. Nel corso degli anni Marina La Rosa ha conseguito la laurea in psicologia e quindi è lei una donna molto intelligente e molto preparata. Nei giorni scorsi la donna ha postato una fotografia tutta nuda, coperta sola da un’asciugamano, ed ecco cosa ha scritto: “‘Il tuo profilo Instagram è fantastico, ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 17 maggio 2021)Laè un personaggio televisivo italiano di grande successo che ha raggiunto una grande popolarità dopo aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. La donna è stata a lungo nella casa più spiata di Italia e in Casa si guadagnò il soprannome di la Gatta Morta per via dei numerosi flirt che ha avuto in casa.Lanonostante il suo grande successo e la sua popolarità non ha mai trascurato gli studi. Nel corso degli anniLaha conseguito la laurea in psicologia e quindi è lei una donna molto intelligente e molto preparata. Nei giorni scorsi la donna ha postato unagrafia tutta, coperta sola da un’asciugamano, edcosa ha scritto: “‘Il tuo profilo Instagram è fantastico, ...

wingsofaboy : Rosa, Antonia (o Antonietta), Anna, Marina - Alessan13775500 : @MarinaMasala1 E io ti ringrazio E adesso so anche il suo nome . I fiori mi incantano ma non so chiamarli per nom… - infoitcultura : Marina La Rosa: Voglio essere una f**a pazzesca - infoitcultura : Marina La Rosa: Voglio essere una figa pazzesca - Monyc73 : RT @MediasetTgcom24: Marina La Rosa mezza nuda: “Guardatemi sono una fi.. pazzesca” #marinalarosa -