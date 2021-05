Mare italiano, 201 località premiate con la bandiera blu (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Italia si specchia nelle acque del proprio Mare e si innamora, sono 201 le località rivierasche premiate quest’anno con le bandiera blu Sono ben 201 le località di Mare che nel 2021 hanno ricevuto il riconoscimento della Fee (Foundation for Environmental Education) l’ong internazionale che premia le purezza delle acque delle spiagge e dei porti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Italia si specchia nelle acque del proprioe si innamora, sono 201 lerivieraschequest’anno con leblu Sono ben 201 lediche nel 2021 hanno ricevuto il riconoscimento della Fee (Foundation for Environmental Education) l’ong internazionale che premia le purezza delle acque delle spiagge e dei porti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Io57578016 : @MediasetTgcom24 La Sea-Eye batte bandiera tedesca. Bene, adesso per comodità potrà pure sbarcare le persone accolt… - Riccardo72R : Finalmente riaprono gli stabilimenti balneari e ritroviamo l'italiano medio in grandissima forma... ?????? #mare… - macondo83 : In italiano asciugamani, telo mare, etc. In inglese 'towels', così come in siciliano 'tuvagghie'. - barrycrumpp : @lightloveszayn fisica ed Italiano, ma ancora sono a mare - FMarulo : RT @Screenweek: Il 9 giugno arriverà su @SkyItalia #OmicidioaEasttown – Mare of Easttown, miniserie gialla che vede riuniti #KateWinslet e… -