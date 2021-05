Marani | “Milan sempre stato da quarto posto E’ mancato Ibrahimovic”

Advertising

MilanNewsit : Marani: 'Al Milan nel girone di ritorno è mancato Ibrahimovic' - MilanWorldForum : Marani sulla dimensione del Milan e su Ibra Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Marani sulla dimensione del Milan e su Ibra Le dichiarazioni -) - MCalcioNews : Milan, Matteo Marani: 'Non è lontano dalla sua dimensione. Ibra nel ritorno è mancato troppo'… - gilnar76 : Marani: «Il #Milan nel ritorno è calato. Chi è mancato è Ibra» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… -

Ultime Notizie dalla rete : Marani Milan

Pianeta Milan

Valentina Giacinti ha messo a referto sette delle ultime 11 reti delin questo campionato: l'... diretta esclusiva su NOW e Sky Go In studio: Marco Cattaneo, Paolo Condò, Matteo, ...Napoli calcio - Matteo, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Spezia - Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:Da sabato 15 maggio, a lunedì 17 maggio, appuntamento con la Serie A, in campo per la trentasettesima giornata del campionato 2020/2021.Le ultime notizie sul Milan. Marani ha espresso il suo pensiero sul Milan e ha elogiato Stefano Pioli per il gioco mostrato dai suoi ragazzi ...