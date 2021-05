Mara Carfagna per la giornata contro l’omofobia: “Unirci per la rinascita del Paese oltre ogni discriminazione” (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA – “Nella giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia sono vicina alle troppe vittime di odio ed esclusione. L’intolleranza è nemica della democrazia e della convivenza civile. Mai come ora dobbiamo Unirci per la rinascita del Paese oltre ogni discriminazione”. Così la ministra per il Sud, Mara Carfagna (foto), in occasione della giornata L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Oggi è la giornata delle persone con disabilità Zingaretti esulta per i vaccini: “Ma non abbassiamo la guardia” Bellanova soddisfatta per la calendarizzazione del ddl Zan Zingaretti ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA – “Nellainternazionale, la bifobia e la transfobia sono vicina alle troppe vittime di odio ed esclusione. L’intolleranza è nemica della democrazia e della convivenza civile. Mai come ora dobbiamoper ladel”. Così la ministra per il Sud,(foto), in occasione dellaL'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Oggi è ladelle persone con disabilità Zingaretti esulta per i vaccini: “Ma non abbassiamo la guardia” Bellanova soddisfatta per la calendarizzazione del ddl Zan Zingaretti ...

Advertising

mara_carfagna : Nella giornata contro #omofobia, #bifobia e #transfobia sono vicina alle troppe vittime di odio ed esclusione. L’in… - mara_carfagna : L’#UE vincola l’erogazione dei fondi al rispetto del cronoprogramma e alla realizzazione di #riforme con cui creare… - mara_carfagna : Con l’assegnazione delle #BandiereBlu2021 il #Sud ottiene un gran riconoscimento internazionale. Quasi 100 località… - ZzuCicciu : RT @AdamartArt: La ministra delle colonie del #mezzogiorno perché non spiega come mai gli interventi che si fanno al sud vengono considerat… - CastellinoLuigi : RT @AdamartArt: La ministra delle colonie del #mezzogiorno perché non spiega come mai gli interventi che si fanno al sud vengono considerat… -