Manifestanti anti - giunta in Myanmar sventolano bandiera degli Usa (Di lunedì 17 maggio 2021) Manifestanti nella città meridionale di Dawei e del suo distretto Launglon hanno organizzato un corteo e un sit - in di protesta contro la giunta militare golpista. I dimostranti hanno sventolato le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021)nella città meridionale di Dawei e del suo distretto Launglon hanno organizzato un corteo e un sit - in di protesta contro lamilitare golpista. I dimostrhanno sventolato le ...

Ultime Notizie dalla rete : Manifestanti anti Manifestanti anti-giunta in Myanmar sventolano bandiera degli Usa askanews Judenhass: il rigurgito dell'antisemitismo in Germania In questo numero Francesco De Felice affronta il ritorno dell'antisemitismo in Germania tra estremismo di destra, sinistra radicale e musulmani.

Proposte Radicali per città ‘democratica e antiproibizionista’ Roma - Dopo l'ufficialita' delle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Roma, i Radicali - pur senza sostenere per ora alcun candidato - ...

