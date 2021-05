Manifestanti anti-giunta in Myanmar sventolano bandiera degli Usa. Il video (Di lunedì 17 maggio 2021) Manifestanti anti-giunta in Myanmar sventolano bandiera degli Usa Roma, 17 mag. (askanews) – Manifestanti nella città meridionale di Dawei e del suo distretto Launglon hanno organizzato un corteo e un sit-in di protesta contro la giunta militare golpista. I dimostranti hanno sventolato le bandiere rosse del partito di Aung San Suu Kyi, la National Leage of Democracy (NLD), ma anche vessilli degli Stati Uniti. Le immagini sono state diffuse a Dawei Watch. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di lunedì 17 maggio 2021)inUsa Roma, 17 mag. (askanews) –nella città meridionale di Dawei e del suo distretto Launglon hanno organizzato un corteo e un sit-in di protesta contro lamilitare golpista. I dimostrhanno sventolato le bandiere rosse del partito di Aung San Suu Kyi, la National Leage of Democracy (NLD), ma anche vessilliStati Uniti. Le immagini sono state diffuse a Dawei Watch. (Testo eAskanews)

