Mancini rinnova con l’Italia | resterà ct fino al 2026

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 17 maggio 2021) Robertoha appena firmato il prolungamento del contratto da commissario tecnico della nazionaleal. “Sono molto contento perché, come Roberto sa, io ho sempre ribadito il rinnovo del contratto, era un obiettivo della Federazione, soprattutto per continuare un lavoro e dare continuità anche per il futuro”, ha detto il presidente della Figc L'articolo