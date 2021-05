Mancini convoca 33 calciatori per Italia-San Marino: c’è anche Politano! Da qui i ventisei per l’Europeo (Di lunedì 17 maggio 2021) Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte all’amichevole contro San Marino del 28 maggio, test match in vista degli Europei. Il gruppo, dunque, è bene o male quello che prenderà parte alla rassegna continentale, che partirà l’11 giugno. Ci sono quattro azzurri nella lista: Meret, Di Lorenzo, Insigne e finalmente Matteo Politano. Sono 33 i convocati: sette resteranno fuori per gli europei. #Nazionale I convocati del Ct #Mancini per la sfida contro #SanMarino (Sardegna Arena #Cagliari – 28 maggio 2021 – h 20.45).L'articolo https://t.co/iKB3bx1hv3#ItaliaSanMarino #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/bmgvaLXpui— Nazionale Italiana (@Vivo Azzurro) May 17, 2021 Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Robertoha diramato la lista deiti che prenderanno parte all’amichevole contro Sandel 28 maggio, test match in vista degli Europei. Il gruppo, dunque, è bene o male quello che prenderà parte alla rassegna continentale, che partirà l’11 giugno. Ci sono quattro azzurri nella lista: Meret, Di Lorenzo, Insigne e finalmente Matteo Politano. Sono 33 iti: sette resteranno fuori per gli europei. #Nazionale Iti del Ct #per la sfida contro #San(Sardegna Arena #Cagliari – 28 maggio 2021 – h 20.45).L'articolo https://t.co/iKB3bx1hv3#San#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/bmgvaLXpui— Nazionalena (@Vivo Azzurro) May 17, 2021

Advertising

tuttonapoli : UFFICIALE - Italia, Mancini convoca Politano: la lista dei 33 per San Marino - tereeffe : Peccato per Ciccio, ma ottimo per Mimmo, Loca e Raspadori ???? - BringMeTheBriga : @vickythebug @mancini Se Southgate convoca Fikayolola direi che si tifa ?????????????? - SalandinS : #Mancini convoca 33 giocatori. C’è #Raspadori. @EURO2020 - ILOVEPACALCIO : #ItaliaSanMarino: #Mancini ne convoca 33 - Ilovepalermocalcio -