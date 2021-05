“Mai sola…”. UeD, Eugenia Rigotti finalmente parla dopo la non-scelta di Massimiliano Mollicone (Di lunedì 17 maggio 2021) Eugenia Rigotti, la confessione personale arriva solo oggi. Lei è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Uomini e Donne, ma dietro un ragazza molto sicura di se stessa davanti alle telecamere, anche tanta tenerezza nell’affrontare le emozioni. Non è stata la scelta di Massimiliano Mollicone, ma Eugenia non si è mai data per vinta. È lei stessa a rivelare qualche dettaglio in più su quel momento. Dallo studio di Uomini e Donne alla popolarità sui social è davvero un attimo. Eugenia è la prova tangibile di un apprezzamento che esula dal programma. Amatissima dal pubblico durante la sua esperienza di fronte alle telecamere del dating show, ma anche altrove. Sui social, infatti, Eugenia Rigotti non perde occasione ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021), la confessione personale arriva solo oggi. Lei è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Uomini e Donne, ma dietro un ragazza molto sicura di se stessa davanti alle telecamere, anche tanta tenerezza nell’affrontare le emozioni. Non è stata ladi, manon si è mai data per vinta. È lei stessa a rivelare qualche dettaglio in più su quel momento. Dallo studio di Uomini e Donne alla popolarità sui social è davvero un attimo.è la prova tangibile di un apprezzamento che esula dal programma. Amatissima dal pubblico durante la sua esperienza di fronte alle telecamere del dating show, ma anche altrove. Sui social, infatti,non perde occasione ...

