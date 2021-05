Maggio dei Monumenti e Giornata internazionale dei Musei Unisin Campania (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCome non pensare al palazzo del Monte di Pietà e alla sua Cappella, di proprietà di Intesa Sanpaolo, nella Giornata internazionale dei Musei. L’edificio si trova in via san Biagio dei Librai, nel decumano inferiore della antica città greco-romana, nel Centro Storico di Napoli. Un patrimonio storico e pubblico di Napoli, che rappresenta da secoli anche un pezzo della sua storia, sta per passare in mani private. Sarebbe opportuno che le Istituzioni, lo Stato o la Regione, esercitassero in caso di vendita il diritto di prelazione, previsto dalla legge, sull’immobile, così da prevedere la sua fruizione pubblica, magari come sede museale. Potrebbe essere l’occasione di una rinascita e di sviluppo per l’intera zona, con la creazione di un grande polo che possa comprendere il vicino Archivio di Stato ed anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCome non pensare al palazzo del Monte di Pietà e alla sua Cappella, di proprietà di Intesa Sanpaolo, nelladei. L’edificio si trova in via san Biagio dei Librai, nel decumano inferiore della antica città greco-romana, nel Centro Storico di Napoli. Un patrimonio storico e pubblico di Napoli, che rappresenta da secoli anche un pezzo della sua storia, sta per passare in mani private. Sarebbe opportuno che le Istituzioni, lo Stato o la Regione, esercitassero in caso di vendita il diritto di prelazione, previsto dalla legge, sull’immobile, così da prevedere la sua fruizione pubblica, magari come sede museale. Potrebbe essere l’occasione di una rinascita e di sviluppo per l’intera zona, con la creazione di un grande polo che possa comprendere il vicino Archivio di Stato ed anche ...

Advertising

RadioAirplay_it : ??Dei nuovi singoli italiani usciti venerdì 14 maggio entrano in #Top50 nell'#airplay #chart parziale ?????? •… - DiMarzio : #RealMadrid, #Zidane in conferenza stampa parla del futuro. E per la panchina dei blancos resta come primo nome que… - SkyArte : #EdwardHopper fu uno dei più celebri pittori realisti americani, famoso per aver ritratto la malinconia e la solitu… - Vicval182505 : RT @MissingDeniseMp: ?? Ecco in verità non avevo ancora considerato la categoria dei TUTTOLOGI. ?? CHE AMAREZZA! MA DOPO AVER RICEVUTO TANTO… - mariamacina : RT @OsservaMy: Oggi lunedì 17 maggio si festeggia la giornata contro l'omobitransfobia. Sarebbe davvero bello se non ci fosse la necessità… -