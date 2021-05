Ma l'Italia si trova al 35esimo posto nella tutela della comunità LGBT+. L'Unione Europea ha istituito questa fondamentale Giornata con la risoluzione 26 aprile 2007. (Di lunedì 17 maggio 2021) Omotransfobia: il 17 maggio si celebra la Giornata mondiale perché in questa data nel 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) rimosse l’omossesualità dalla lista delle malattie mentali nella Classificazione internazionale delle Malattie. Per arrivare però alla Giornata vera e propria, dovettero, passare 14 anni prima di diventare un giorno da festeggiare. La proposta che portò poi alla vera e propria istituzione della Giornata arrivò infatti nel 2004, grazie a un’idea di Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie (Presses Universitaires De France 2003) seguita poi dalla risoluzione dell’Unione Europea nel 2007. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Omotransfobia: il 17 maggio si celebra lamondiale perché indata nel 1990 l’Organizzazione MondialeSanità (Oms) rimosse l’omossesualità dalla lista delle malattie mentaliClassificazione internazionale delle Malattie. Per arrivare però allavera e propria, dovettero, passare 14 anni prima di diventare un giorno da festeggiare. La proposta che portò poi alla vera e propria istituzionearrivò infatti nel 2004, grazie a un’idea di Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie (Presses Universitaires De France 2003) seguita poi dalladell’nel. Leggi anche ...

