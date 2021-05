“Ma cosa le è successo?”. Domenica In, Sophia Loren salta la diretta. E Mara Venier spiega tutto (Di lunedì 17 maggio 2021) Manca poco alla pausa estiva e nelle ultime puntate di Domenica In sono previsti i classici ‘fuochi d’artificio’. Anche Mara Venier, così come altre sue colleghe, terminerà la stagione a breve per poi tornare a settembre. Come infatti confermato dalla stessa la conduttrice sarà ancora alla guida dello storico programma di Rai1. Nell’ultima puntata di Domenica 16 maggio ci sono stati tantissimi ospiti, a cominciare dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Poi il professor Francesco Vaia, i giornalisti Alessandro Sallusti e Giovanna Botteri, nonché il cantante Peppino Di Capri. A parlare dell’attore Francesco Nuti la figlia Ginevra e la mamma Annamaria Malipiero, ex compagna del regista. Presenti anche i cantanti Ermal Meta, Marco Masini e Alvaro Soler. Ma il pezzo forte della giornata avrebbe dovuto essere una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Manca poco alla pausa estiva e nelle ultime puntate diIn sono previsti i classici ‘fuochi d’artificio’. Anche, così come altre sue colleghe, terminerà la stagione a breve per poi tornare a settembre. Come infatti confermato dalla stessa la conduttrice sarà ancora alla guida dello storico programma di Rai1. Nell’ultima puntata di16 maggio ci sono stati tantissimi ospiti, a cominciare dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Poi il professor Francesco Vaia, i giornalisti Alessandro Sallusti e Giovanna Botteri, nonché il cantante Peppino Di Capri. A parlare dell’attore Francesco Nuti la figlia Ginevra e la mamma Annamaria Malipiero, ex compagna del regista. Presenti anche i cantanti Ermal Meta, Marco Masini e Alvaro Soler. Ma il pezzo forte della giornata avrebbe dovuto essere una ...

