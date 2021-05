M5s, Casaleggio sfida Conte: "Trasferitevi da noi" (Di martedì 18 maggio 2021) "La preoccupazione di vedere violati i propri diritti, ha spinto tantissimi iscritti a rivolgersi a noi per essere tutelati: da una parte un'ondata di messaggi di iscritti che ci hanno chiesto di non consentire il trasferimento dei propri dati a persone non legittimate e, dall'altra, in meno di 20 giorni oltre mille persone hanno deciso di disiscriversi dal MoVimento 5 stelle e di impedire che i propri dati vengano consegnati, contro la loro volontà, a soggetti terzi. Queste preoccupanti reazioni ci portano a ribadire, ancora una volta, la nostra posizione". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 18 maggio 2021) "La preoccupazione di vedere violati i propri diritti, ha spinto tantissimi iscritti a rivolgersi a noi per essere tutelati: da una parte un'ondata di messaggi di iscritti che ci hanno chiesto di non consentire il trasferimento dei propri dati a persone non legittimate e, dall'altra, in meno di 20 giorni oltre mille persone hanno deciso di disiscriversi dal MoVimento 5 stelle e di impedire che i propri dati vengano consegnati, contro la loro volontà, a soggetti terzi. Queste preoccupanti reazioni ci portano a ribadire, ancora una volta, la nostra posizione". Segui su affaritaliani.it

Advertising

gmultatuli : RT @jacopo_iacoboni: Un sorriso in questo triste giorno ce lo regala Casaleggio: Casaleggio, udite udite, si propone agli iscritti del M5S… - LaCilans : RT @jacopo_iacoboni: Un sorriso in questo triste giorno ce lo regala Casaleggio: Casaleggio, udite udite, si propone agli iscritti del M5S… - RChiovenda : RT @LaVeritaWeb: Dopo la rottura con Davide Casaleggio, è sparito il blog di riferimento. Inservibili quelli di Beppe Grillo e Dibba. Manca… - Rog_2 : RT @EmeParonzini: Questo non riesce neanche a farsi eleggere capo del M5S se Casaleggio non molla i dati degli iscritti di quella baraccona… - CausiLuigi : RT @jacopo_iacoboni: Un sorriso in questo triste giorno ce lo regala Casaleggio: Casaleggio, udite udite, si propone agli iscritti del M5S… -