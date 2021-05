Lutto Viscido, il cordoglio del mondo del calcio: iniziativa a sostegno della famiglia (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “L’US Avellino esprime il proprio cordoglio alla famiglia Viscido e piange la tragica scomparsa di Filippo, già calciatore biancoverde dal 2009 al 2011. Per lui 40 presenze e 2 gol con la maglia dell’Avellino”. E’ il messaggio della società irpina dopo la notizia sconvolgente della morte dell’ex centrocampista dei lupi. Viscido è stato trovato impiccato in un garage a ridosso di via Baratta, nel rione Sant’Anna. Tanti, tantissimi i post pubblicati da amici, compagni di squadra e tifosi sui social per ricordare il Pitbull di Battipaglia: “Poi all’improvviso ti arrivano quelle notizie che ti sconvolgono la giornata.Perché Filippo Viscido grande uomo, grande guerriero. Riposa in pace amico mio”. Così Dino Fava che ha condiviso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “L’US Avellino esprime il proprioallae piange la tragica scomparsa di Filippo, già calciatore biancoverde dal 2009 al 2011. Per lui 40 presenze e 2 gol con la maglia dell’Avellino”. E’ il messaggiosocietà irpina dopo la notizia sconvolgentemorte dell’ex centrocampista dei lupi.è stato trovato impiccato in un garage a ridosso di via Baratta, nel rione Sant’Anna. Tanti, tantissimi i post pubblicati da amici, compagni di squadra e tifosi sui social per ricordare il Pitbull di Battipaglia: “Poi all’improvviso ti arrivano quelle notizie che ti sconvolgono la giornata.Perché Filippogrande uomo, grande guerriero. Riposa in pace amico mio”. Così Dino Fava che ha condiviso ...

Advertising

SalernoSport24 : Addio a Pippo, ex calciatore di Battipagliese #lutto #calcio - anteprima24 : ** Lutto Viscido, il cordoglio del mondo del calcio: iniziativa a sostegno della famiglia **… - FlorentinaTapuc : Lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex calciatore del Chieti Filippo Viscido. Si sarebbe tolto la vita a Battipag… - CaporaleG : RT @usavellino1912_: ???? Riposa in pace Pippo La nota ?? - ludovicocapolu1 : RT @usavellino1912_: ???? Riposa in pace Pippo La nota ?? -