Lutto per Franco Ricciardi: muore la mamma (Di lunedì 17 maggio 2021) Grave Lutto per il cantante neomelodico Franco Ricciardi. L'artista partenopeo ha perso la mamma. A dirlo è Gianni Simiioli, conduttore radiofonico. "E' volata via la mamma del mio fratellino Franco Ricciardi. Franco, senti forte il mio, il nostro abbraccio", scrive Simioli su Facebook. Lutto per Franco Ricciardi, muore la mamma Sono già tantissimi i messaggi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

